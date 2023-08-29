Серия 7 | 29.08.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 7 серия Вадим собирался взять небольшой отпуск и поехать с другом на рыбалку. Они с Василием вместе служили в армии. Потом Вадим вернулся к журналистской деятельности, а Василий стал начальником охраны Татьяны Олеговны Антоновой. Она баллотируется на должность мэра города, так что у ее охраны много работы. Василий решил, что рыбалка с другом будет прекрасным вариантом отдыха перед выборами.

В 7 серии сериала Агенты справедливости 3 сезон 2023 Василий узнал, что во время его отсутствия кто-то попытался застрелить Антонову. Татьяна выжила, а вот один охранник из команды Василия – нет. Василий и покойный Юрий дружили, потоэтому он попросил Вадима и Наталью помочь с расследованием. Кто был убийцей? Смотрите в сериале Агенты справедливости 3 сезон 7 серия.

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