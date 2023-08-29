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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 6 серия смотреть онлайн - 29.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 6 серия от 29.08.2023. Агенты справедливости 6 серия 3 сезон от 29.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 6 | 29.08.2023 | Сезон 3

Смотрите онлайн Агенты справедливости 3 сезон 6 серия от 29.08.2023! В этой серии Наталья и Вадим ищут убийцу 14-летней Яны. К ним в агентство журналистских расследований пришел отец девочки Николай Мельник. Прошел уже месяц со дня трагедии. Полиция задержала подозреваемого, но Николай считает, что следствие допустило ошибку.

В 6 серии сериала Агенты справедливости Николай объяснил, что его дочь ходила в театральный кружок. У девочки была главная роль в пьесе, поэтому в день убийства Яна захотела задержаться, чтобы поработать над своим персонажем. Домой она так и не вернулась. Девочке свернули шею по дороге. Отец подозревает, что преступником мог быть руководитель кружка, но официальное следствие считает, что убийцей мог быть юноша из школы Яны. Кто прав? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 6 серия от 29.08.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии
Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 3 сезон 5 серия от 29.08.2023

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