Серия 6 | 29.08.2023 | Сезон 3

Смотрите онлайн Агенты справедливости 3 сезон 6 серия от 29.08.2023! В этой серии Наталья и Вадим ищут убийцу 14-летней Яны. К ним в агентство журналистских расследований пришел отец девочки Николай Мельник. Прошел уже месяц со дня трагедии. Полиция задержала подозреваемого, но Николай считает, что следствие допустило ошибку.

В 6 серии сериала Агенты справедливости Николай объяснил, что его дочь ходила в театральный кружок. У девочки была главная роль в пьесе, поэтому в день убийства Яна захотела задержаться, чтобы поработать над своим персонажем. Домой она так и не вернулась. Девочке свернули шею по дороге. Отец подозревает, что преступником мог быть руководитель кружка, но официальное следствие считает, что убийцей мог быть юноша из школы Яны. Кто прав? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 6 серия от 29.08.2023.

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