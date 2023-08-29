Серия 5 | 29.08.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 5 серия от 29.08.2023 известную правозащитницу Светлану Сытникову нашли мертвой в собственной квартире. Видео с камер наблюдения показало, что в тот день к женщине домой заходил… клоун! Кому мог прийти в голову такой циничный сценарий убийства? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Агенты справедливости 3 сезон 5 серия от 29.08.2023.

У дочери Светланы был день рождения, поэтому женщина ждала аниматора для детского праздника. Она ушла с клоуном в другую комнату, чтобы передать ему подарок для девочки. Там убийца вонзил Светлане нож в сердце. После этого клоун вышел и забрал с собой детей Светланы. Теперь Вадим и Наталья должны не только найти убийцу адвоката, но и вернуть ее детей. Кто и зачем похитил малышей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 5 серия от 29.08.2023.

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