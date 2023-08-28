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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 4 серия смотреть онлайн - 28.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 4 серия от 28.08.2023. Агенты справедливости 4 серия 3 сезон от 28.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Агенты справедливости 3 сезон 4 серия смотреть онлайн — 28.08.2023
Агенти справедливості

Агенты справедливости 3 серия 3 сезон смотреть онлайн от 28.08.2023

 Агенты справедливости 3 сезон 4 серия смотреть онлайн — 28.08.2023
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Серия 4 | 28.08.2023 | Сезон 3

Смотрите онлайн Агенты справедливости 3 сезон 4 серия на СТБ! Наталья и Вадим берутся за расследование громкого дело, которое включает в себя убивство полицейского. Участкового Кирилла вместе с женой нашли убитыми в собственной квартире. Вместе с ними были еще две девушки – предположительно, подруги супруги Кирилла. Всех четырех застрелили. Соседи составили фоторобот человека, который тем вечером заходил к ним в дом. Полиция задержала Дениса, у которого ранее уже были судимости.

В 4 серии сериала Агенты справедливости 2023 мать Дениса попросила Наталью и Вадима заняться собственным расследованием. Ее сын скорее наложит на себя руки, чем вернется в тюрьму. Она уверена, что его и в первый раз обвинили ложно. Права ли мать или ее способность рассуждать здраво ослепила любовь? Покажет расследование! Смотрите Агенты справедливости 3 сезон 4 серия от 28.08.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии
Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 3 сезон 3 серия от 28.08.2023

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