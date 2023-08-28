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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 4 серія дивитись онлайн - 28.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 4 серія від 28.08.2023. Агенти справедливості 4 серія 3 сезон від 28.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Агенти справедливості 3 сезон 4 серія дивитись онлайн – 28.08.2023
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Агенти справедливості 3 серія 3 сезон дивитись онлайн від 28.08.2023

 Агенти справедливості 3 сезон 4 серія дивитись онлайн – 28.08.2023
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Серія 4 | 28.08.2023 | Сезон 3

Дивіться онлайн Агенти справедливості 3 сезон 4 серія на СТБ! Наталя і Вадим беруться за розслідування гучної справи, яка включає вбивство поліцейського. Дільничного Кирила разом із дружиною знайшли убитими у власній квартирі. Разом із ними були ще дві дівчини – ймовірно, подруги дружини Кирила. Усіх чотирьох застрелили. Сусіди склали фоторобот людини, яка того вечора заходила до них додому. Поліція затримала Дениса, який раніше вже мав судимості.
У 4 серії серіалу Агенти справедливості 2023 мати Дениса попросила Наталю та Вадима зайнятися власним розслідуванням. Її син швидше накладе на себе руки, ніж повернеться до в’язниці. Вона впевнена, що його і вперше звинуватили хибно. Чи права мати чи її здатність міркувати раціонально засліпило кохання? Покаже розслідування! Дивіться Агенти справедливості 3 сезон 4 серія від 28.08.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 3 сезон 3 серія від 28.08.2023

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