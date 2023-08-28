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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 3 серія дивитись онлайн - 28.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 3 серія від 28.08.2023. Агенти справедливості 3 серія 3 сезон від 28.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 3 | 28.08.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 3 серія Вадим та Наталя взялися за справу про вбивство дівчини, яку виявили у багажнику. До них по допомогу звернулася Інна, чий брат проходить головним підозрюваним у справі. Інна впевнена в невинності родича. Її брат Віктор та жертва, Ольга Хоменко, зустрічалися. Вони розлучилися з ініціативи Ольги, проте сестра Віктора не вважає, що той міг піти на вбивство через агресію після розлучення. Дівчину знайшли мертвою у багажнику автомобіля. Хто вбив її та сховав туди?

У 3 серії серіалу Агенти справедливості Вадим не дуже хотів братися за цю справу, але Наталя наполягла. Справа в тому, що дочка її подруги дуже хвора. Наталя хоче допомогти зі збором грошей на операцію, тому готова братися за будь-яку справу. Чи зможе вона допомогти своїй подрузі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 3 серія від 28.08.2023.

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