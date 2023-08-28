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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 3 серия смотреть онлайн - 28.08.2023

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Серия 3 | 28.08.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 3 серия Вадим и Наталья взялись за дело об убийстве девушки, обнаруженной в багажнике. К ним за помощью обратилась Инна, чей брат проходит главным подозреваемым по делу. Инна уверена в невиновности родственника. Ее брат Виктор и жертва, Ольга Хоменко, встречались. Они расстались по инициативе Ольги, однако сестра Виктора не считает, что тот мог пойти на убийство от злости после расставания. Девушку нашли мертвой в багажнике автомобиля. Кто убил ее и спрятал туда?

В 3 серии сериала Агенты справедливости Вадим не очень хотел браться за это дело, но Наталья настояла. Дело в том, что дочь ее подруги сильно больна. Наташа хочет помочь со сбором денег на операцию, поэтому готова браться за любое дело. Сможет ли она помочь своей подруге? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 3 серия от 28.08.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии
Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 3 сезон 2 серия от 28.08.2023

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