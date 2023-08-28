Серия 2 | 28.08.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 2 серия Вадим и Наталья увидели в новостях сюжет о страшном убийстве. Кто-то заколол топором 18-летнюю девушку и выколол ей глаза! Они ужаснулись жестокости преступника, а через некоторое время к ним в офис пожаловал отец главного подозреваемого.

Николай во 2 серии сериала Агенты справедливости не может поверить в то, что его сына Ваню действительно обвиняют в таком страшном преступлении. Ваня и Настя встречались. И, хотя Иван был достаточно ревнивым парнем, он любил свою девушку и вряд ли стал бы причинять ей вред. Но есть один момент, который настораживает Николая. Его сын время от времени вел себя, как совершенно другой человек. Иван даже ходил к психиатру и принимал медикаменты. Мог ли он убить девушку в приступе агрессии? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 2 серия от 28.08.2023.

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