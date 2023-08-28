Серія 2 | 28.08.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 2 серія Вадим та Наталя побачили в новинах сюжет про страшне вбивство. Хтось заколов сокирою 18-річну дівчину та виколов їй очі! Вони жахнулися жорстокості злочинця, а через деякий час до них в офіс завітав батько головного підозрюваного.

Микола в 2 серії серіалу Агенти справедливості не може повірити в те, що його сина Ваню справді звинувачують у такому страшному злочині. Ваня та Настя зустрічалися. І хоча Іван був досить ревнивим хлопцем, він любив свою дівчину і навряд чи став би завдавати їй шкоди. Але є один момент, який насторожує Миколу. Його син час від часу поводився, як зовсім інша людина. Іван навіть ходив до психіатра та приймав медикаменти. Чи міг він убити дівчину в нападі агресії? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 2 серія від 28.08.2023.

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