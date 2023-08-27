Серія 1 | 27.08.2023 | Сезон 3

Дивіться онлайн Агенти справедливості 3 сезон 1 серія від 27.08.2023 на СТБ! Вадиму вдалося вижити після кульового поранення. Журналістові пощастило – йому дістався добрий лікар, який витяг його з тогосвіту. Владислав молодий, але дуже перспективний хірург. Його мати померла на операційному столі, тому для Влада так важливий порятунок чужих життів. Наталя була в нестямі від радості та вдячності, адже вона не пробачила б себе, якби Зорін загинув через неї.

Вадиму в 1 серії серіалу Агенти справедливості стало нудно сидіти без діла, тому він почав спілкуватися з медсестрою та випадково знайшов собі нову справу. Журналіст дізнався, що попереднього завідувача хірургічного відділення отруїли. Він прийняв несумісні ліки та помер. Навряд чи досвідчений лікар міг припуститися такої безглуздої помилки. Поліція розслідувала цю справу, але вбивцю не знайшли. А що виявив Зорін? І чи не накличе він на себе небезпеку ще раз? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 1 серія онлайн.

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