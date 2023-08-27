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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 1 серия смотреть онлайн - 27.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 1 серия от 27.08.2023. Агенты справедливости 1 серия 3 сезон от 27.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 1 | 27.08.2023 | Сезон 3

Смотрите онлайн Агенты справедливости 3 сезон 1 серия от 27.08.2023 на СТБ! Вадиму удалось выжить после пулевого ранения. Журналисту повезло – ему достался хороший врач, который вытянул его с того света. Владислав – молодой, но очень перспективный хирург. Его мать умерла на операционном столе, поэтому для Влада так важно спасение чужих жизней. Наташа была вне себя от радости и благодарности, ведь она не простила бы себя, если бы Зорин погиб из-за нее.

Вадиму в 1 серии сериала Агенты справедливости стало скучно сидеть без дела, поэтому он начал общаться с медсестрой и случайно нашел себе новое дело. Журналист узнал, что предыдущего заведующего хирургическим отделением отравили. Он принял несовместимые лекарства и умер. Вряд ли опытный врач мог бы допустить такую нелепую ошибку. Полиция расследовала это дело, но убийцу так и не нашли. А что обнаружил Зорин? И не навлечет ли он на себя опасность еще раз? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 1 серия онлайн.

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