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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 5 серія дивитись онлайн - 29.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 5 серія від 29.08.2023. Агенти справедливості 5 серія 3 сезон від 29.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 5 | 29.08.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 5 серія від 29.08.2023 відому правозахисницю Світлану Ситникову знайшли мертвою у власній квартирі. Відео з камер спостереження показало, що того дня до жінки додому заходив… клоун! Кому міг спасти на думку такий цинічний сценарій вбивства? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Агенти справедливості 3 сезон 5 серія від 29.08.2023.

У доньки Світлани був день народження, тож жінка чекала аніматора для дитячого свята. Вона пішла з клоуном до іншої кімнати, щоб передати подарунок для дівчинки. Там убивця встромив Світлані ніж в серце. Після цього клоун вийшов і забрав із собою дітей Світлани. Тепер Вадим та Наталя мають не лише знайти вбивцю адвокатки, а й повернути її дітей. Хто й навіщо викрав малечу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 5 серія від 29.08.2023.

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