Серія 6 | 29.08.2023 | Сезон 3

Дивіться онлайн Агенти справедливості 3 сезон 6 серія від 29.08.2023! У цій серії Наталія та Вадим шукають убивцю 14-річної Яни. До них до агенції журналістських розслідувань прийшов батько дівчинки Микола Мельник. Пройшов уже місяць із дня трагедії. Поліція затримала підозрюваного, але Микола вважає, що слідство припустилося помилки.

У 6 серії серіалу Агенти справедливості Микола пояснив, що його дочка ходила до театрального гуртка. У дівчини була головна роль у п’єсі, тому в день вбивства Яна захотіла затриматися, щоб попрацювати над своїм персонажем. Додому вона не повернулася. Дівчинці дорогою скрутили шию. Батько підозрює, що злочинцем міг бути керівник гуртка, але офіційне слідство вважає, що вбивцею міг бути юнак зі школи Яни. Хто правий? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 6 серія від 29.08.2023.

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