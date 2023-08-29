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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 7 серія дивитись онлайн - 29.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 7 серія від 29.08.2023. Агенти справедливості 7 серія 3 сезон від 29.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 7 | 29.08.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 7 серія Вадим збирався взяти невелику відпустку та поїхати з другом на рибалку. Вони з Василем разом служили в армії. Згодом Вадим повернувся до журналістської діяльності, а Василь став начальником охорони Тетяни Олегівни Антонової. Вона балотується на посаду мера міста, тож її охорона має багато роботи. Василь вирішив, що рибалка з другом буде чудовим варіантом відпочинку перед виборами.

У 7 серії серіалу Агенти справедливості 3 сезон 2023 Василь дізнався, що під час його відсутності хтось спробував застрелити Антонову. Тетяна вижила, а ось один охоронець із команди Василя – ні. Василь і покійний Юрій товаришували, тому він попросив Вадима та Наталю допомогти з розслідуванням. Хто був убивцею? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 3 сезон 7 серії.

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