Серия 40 | 24.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 40 серия от 24.09.2023 Вадим и Наталья помогают с поисками семилетнего Руслана. Мальчик пропал четыре года назад. Он пошел на прогулку вместе с отцом и пропал. Мужчина всего на несколько минут отвлекся, а ребенок уже исчез. Юлия написала заявление в полицию. Следователи пришли к выводу, что мальчика похитили, но на связь с родителями никто так и не вышел.

Прошло четыре года, и в 40 серии сериала Агенты справедливости 2023 Юлия увидела фотографию мальчика, как две капли воды похожего на ее пропавшего сына. Несмотря на то, что мальчик вырос, Юлия уверена: это ее ребенок. Но кто и зачем похитил мальчика? Узнайте прямо сейчас – смотрите в сериале Агенты справедливости 3 сезон 40 серия от 24.09.2023.

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