Серія 40 | 24.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 40 серія від 24.09.2023 Вадим та Наталя допомагають із пошуками семирічного Руслана. Хлопчик зник чотири роки тому. Він пішов на прогулянку разом із батьком і зник. Чоловік лише на кілька хвилин відволікся, а дитина вже зникла. Юлія написала заяву до поліції. Слідчі дійшли висновку, що хлопчика викрали, але на зв’язок із батьками ніхто так і не вийшов.

Пройшло чотири роки, і в 40 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Юлія побачила фотографію хлопчика, як дві краплі води схожого на її зниклого сина. Незважаючи на те, що хлопчик виріс, Юлія впевнена, що це її дитина. Але хто й навіщо викрав хлопчика? Дізнайтеся просто зараз – дивіться в серіалі Агенти справедливості 3 сезон 40 серія від 24.09.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 3 сезон 39 серія від 24.09.2023