Серія 39 | 24.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 39 серія Наталія та Вадим хотіли виграти в лотерею, а в результаті розслідували справу про вбивство ведучої. Хто готовий вбити за виграш? Дізнайтеся зараз!

Вадим у 39 серії серіалу Агенти справедливості 2023 виявився азартним гравцем. Він регулярно грає в лотерею, бо впевнений, що сталість може призвести до великого виграшу. У цій серії Вадим не виграв у лотерею, натомість познайомився з продюсером телелотереї. Хтось убив ведучу після зйомок! Дівчина затрималася, щоб розгримуватись, і хтось проломив їй голову важким предметом. Продюсер підозрює, що вона могла стати свідком спроби фальсифікації результатів лотереї. Але хто це міг бути й чому продюсер не хоче звертатися до поліції? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 39 серія від 24.09.2023.

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