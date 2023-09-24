Серия 39 | 24.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 39 серия Наталья и Вадим хотели выиграть в лотерею, а в итоге расследовали дело об убийстве ведущей. Кто готов убить за крупный выигрыш? Узнайте прямо сейчас!

Вадим в 39 серии сериала Агенты справедливости 2023 оказался азартным игроком. Он регулярно играет в лотерею, потому что уверен, что постоянство может привести к крупному выигрышу. В этой серии Вадим не выиграл в лотерею, зато познакомился с продюсером телелотереи. Кто-то убил ведущую после съемок! Девушка задержалась, чтобы разгримироваться, и кто-то проломил ей голову тяжелым предметом. Продюсер подозревает, что она могла стать свидетельницей попытки фальсификации результатов лотереи. Но кто это мог быть и почему продюсер не хочет обращаться в полицию? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 39 серия от 24.09.2023.

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