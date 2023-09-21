Серия 38 | 21.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 38 серия от 21.09.2023 Анастасия Левчук попросила помочь с поисками человека, который ей угрожает. Девушка не понимает, кто и зачем хочет ее убить, ведь она работает парикмахером. Когда ей позвонили и предупредили о возможном покушении, она решила, что это конкуренты, которые тоже участвуют в конкурсе парикмахеров.

Анастасия поняла, что ей нужна помощь, когда в 38 серии сериала Агенты справедливости 2023 на ее глазах умер глава жюри того конкурса, в котором она участвовала. Мужчина выпил воды из ее бутылки и упал замертво. Тогда Анастасия забила тревогу – она поняла, что ее жизни действительно может угрожать опасность! Но кто может желать ей смерти? Смотрите в сериале Агенты справедливости 3 сезон 38 серия от 21.09.2023.

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