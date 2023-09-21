Серия 37 | 21.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 37 серия от 21.09.2023 Вадим и Наталья ищут серийного убийцу, который охотится на блогеров. Связаны ли как-то смерти молодых людей, которые очень подробно рассказывали подписчикам о своей жизни? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 37 серия.

В агентство журналистских расследований обратилась лайфстайл-блогер Катерина Мухина. Девушка боится за свою жизнь, потому что за последние две недели уже трое ее знакомых блогеров погибли при таинственных обстоятельствах. По официальной версии следствия у молодых людей были сердечные приступы, поэтому дела закрыли. Но Катя уверена, что таких совпадений не бывает. Были ли эти смерти убийствами? Смотрите в сериале Агенты справедливости 3 сезон 37 серия от 21.09.2023.

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