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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 37 серия смотреть онлайн - 21.09.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 37 серия от 21.09.2023. Агенты справедливости 37 серия 3 сезон от 21.09.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 37 | 21.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 37 серия от 21.09.2023 Вадим и Наталья ищут серийного убийцу, который охотится на блогеров. Связаны ли как-то смерти молодых людей, которые очень подробно рассказывали подписчикам о своей жизни? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 37 серия.

В агентство журналистских расследований обратилась лайфстайл-блогер Катерина Мухина. Девушка боится за свою жизнь, потому что за последние две недели уже трое ее знакомых блогеров погибли при таинственных обстоятельствах. По официальной версии следствия у молодых людей были сердечные приступы, поэтому дела закрыли. Но Катя уверена, что таких совпадений не бывает. Были ли эти смерти убийствами? Смотрите в сериале Агенты справедливости 3 сезон 37 серия от 21.09.2023.

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