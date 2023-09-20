Серия 36 | 20.09.2023 | Сезон 3

Вадим в сериале Агенты справедливости 3 сезон 36 серия от 20.09.2023 предложил помощь своему другу Сергею Сердюку. Сергей пришел в офис агентства журналистских расследований, потому что в его квест-клубе произошел несчастный случай. И Сергей предполагает, что это могло быть убийство.

Алиса Бойко в 36 серии сериала Агенты справедливости проходила квест «Логово маньяка». Ей подарили сертификат на квест на день рождения. Алиса споткнулась, упала на лестнице и умерла от удара током. Ситуация выглядела, как несчастный случай, но у Сергея есть сомнения. Он думает, что его могли подставить конкуренты. Была ли смерть Алисы случайностью? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 36 серия от 20.09.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 3 сезон 35 серия от 20.09.2023