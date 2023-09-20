Серия 35 | 20.09.2023 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 35 серия от 20.09.2023 на СТБ! В этой серии есть две тайны – кто виновен в двойном убийстве на вечеринке и почему Вадим постоянно опаздывает? Узнайте прямо сейчас!

Роман пришел в агентство детективных расследований, потому что вечеринка для друзей в его доме закончилась убийством в 35 серии сериала Агенты справедливости 2023. Рома позвал домой друзей, потому что его родителей не было дома. Валера и Лиза ушли в отдельную комнату, и позже их обнаружили мертвыми. Вечеринка была только для своих, поэтому Рома даже не знает, кого подозревать. Единственный гость, который исчез после вечеринки, – это Егор Мазур. Он не явился в полицию и не выходил на связь. Мог ли он быть убийцей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 35 серия от 20.09.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 3 сезон 34 серия от 19.09.2023