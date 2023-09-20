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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 35 серія дивитись онлайн - 20.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 35 серія від 20.09.2023. Агенти справедливості 35 серія 3 сезон від 20.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 35 | 20.09.2023 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 35 серія від 20.09.2023 на СТБ! У цій серії є дві таємниці – хто винен у подвійному вбивстві на вечірці і чому Вадим постійно спізнюється? Дізнайтеся просто зараз!

Роман прийшов в агентство детективних розслідувань, тому що вечірка для друзів у його будинку закінчилася вбивством у 35 серії серіалу Агенти справедливості 2023. Рома покликав додому друзів, бо його батьків не було вдома. Валера та Ліза пішли до окремої кімнати, і пізніше їх виявили мертвими. Вечірка була лише для своїх, тож Рома навіть не знає, кого підозрювати. Єдиний гість, який зник після вечірки, – це Єгор Мазур. Він не прийшов у поліцію і не виходив на зв’язок. Чи міг він бути вбивцею? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 35 серія від 20.09.2023.

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