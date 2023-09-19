Серія 34 | 19.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 34 серія від 19.09.2023 Віка та Віталій попросили їм допомогти, бо агентство журналістських розслідувань – це їхня остання надія. Вони хочуть знайти та покарати вбивцю своїх батьків.

У 34 серії серіалу Агенти справедливості Віка та Віталій відлетіли з країни. Їхні батьки перестали виходити на зв’язок, тому брат і сестра занепокоїлись і вирішили повернутися додому раніше. Вони виявили своїх батьків уже мертвими. Віка та Віталій підозрюють Артура – сина їхнього батька від першого шлюбу. Артур працює в прокуратурі, тому має багато зв’язків. Його затримали за підозрою у вбивстві, але швидко відпустили. Чи зможуть Наталія та Вадим знайти нові докази проти слідчого прокуратури? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 34 серія від 19.09.2023.

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