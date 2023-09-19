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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 34 серия смотреть онлайн - 19.09.2023

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Серия 34 | 19.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 34 серия от 19.09.2023 Вика и Виталий попросили им помочь, потому что агентство журналистских расследований – это их последняя надежда. Они хотят найти и наказать убийцу своих родителей.

В 34 серии сериала Агенты справедливости Вика и Виталий улетели из страны. Их родители перестали выходить на связь, поэтому брат и сестра забеспокоились и решили вернуться домой раньше. Они обнаружили своих родителей уже мертвыми. Вика и Виталий подозревают Артура – сына их отца от первого брака. Артур работает в прокуратуре, поэтому у него много связей. Его задержали по подозрению в убийстве, но быстро отпустили. Смогут ли Наталья и Вадим найти новые доказательства против следователя прокуратуры? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 34 серия от 19.09.2023.

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