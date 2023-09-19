Серия 33 | 19.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 33 серия Наталья и Вадим занимаются поисками дочки адвоката. Наталья давно знает Олега Бондаря и его семью. Олег развелся с женой, но продолжал регулярно видеться с дочерью Русланой. С бывшей женой Олег тоже сохранил неплохие отношения.

В 33 серии сериала Агенты справедливости 2023 дочь Олега пропала. Они с подругой шли из школы. Марина собиралась догнать Руслану, но той и след простыл. Свидетели говорят, что видели, как девушка добровольно села в серую машину. С тех пор Руслану никто не видел. Мог ли кто-то похитить ребенка, чтобы шантажировать отца? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 33 серия от 19.09.2023.

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