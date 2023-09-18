Серия 32 | 18.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 32 серия Ольга ищет пропавшего брата. Она обратилась в агентство журналистских расследований, потому что полиция отказалась ей помогать. Ее заявление приняли, но следователи не спешили заниматься поисками. По их мнению, брат Ольги Руслан мог отсутствовать по каким-то своим личным делам.

Ольга в 32 серии сериала Агенты справедливости 2023 просит Наталью и Вадима все же найти ее брата. Дело в том, что несколько дней назад Руслан попросил у нее 2000 долларов, и после этого она брата уже не видела. Мог ли Руслан попасть в какие-то неприятности и из-за этого нуждаться в деньгах? Узнайте прямо сейчас – смотите Агенты справедливости 3 сезон 32 серия от 18.09.2023.

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