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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 31 серия смотреть онлайн - 18.09.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 31 серия от 18.09.2023. Агенты справедливости 31 серия 3 сезон от 18.09.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 31 | 18.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 31 серия от 18.09.2023 Наталья почувствовала себя героиней фильма-катастрофы. Она летела домой из Грузии, но на ее пути постоянно возникали новые препятствия. Сначала она расстроилась из-за задержки рейса – в Киеве была сильная метель, поэтому Наталье пришлось долго ждать в аэропорту.

Когда самолет в 31 серии сериала Агенты справедливости наконец-то отправился в рейс, неприятности не закончились. Одному из пассажиров стало плохо, а в тот момент, когда самолет пошел на посадку, он умер. Пилот совершил экстренную посадку на военном аэродроме, а весь самолет отправили на карантин. У погибшего заподозрили редкую экзотическую лихорадку! Когда Наталья попадет домой, и попадет ли вообще? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 31 серия от 18.09.2023.

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