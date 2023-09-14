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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 30 серия смотреть онлайн - 14.09.2023

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Серия 30 | 14.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 30 серия Вадим и Наталья расследуют смерть паспортистки Ольги. Их попросила о помощи Алла Шевченко, которая уже однажды обращалась к ним. Алла доверяет Вадиму и Наталье больше, чем полиции, поэтому она в первую очередь подумала о них.

В 30 серии сериала Агенты справедливости 2023 Алла рассказала о том, как потеряла подругу. Они с Ольгой близко общались. Алла звала ее в гости в ту страшную ночь, но Ольга была чем-то занята и сказала, что перезвонит позже. Она не отвечала на звонки ни вечером, ни утром. Тогда Алла решила проверить, все ли с ней в порядке. Она пошла к Ольге домой и обнаружила, что ее подруга уже мертва. Кто мог убить одинокую женщину и зачем? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Агенты справедливости 3 сезон 30 серия онлайн.

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