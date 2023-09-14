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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 29 серия смотреть онлайн - 14.09.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 29 серия от 14.09.2023. Агенты справедливости 29 серия 3 сезон от 14.09.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 29 | 14.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 29 серия Вадим и Заза серьезно испугались за жизнь Натальи. Они встретились на обед, когда Зазе сообщили, что в одной из киевских квартир убили женщину по имени Наталья Дзюбенко. По описанию она выглядела точно как Наталья, поэтому Заза и Вадим не раздумывая поехали на место преступления.

В 29 серии сериала Агенты справедливости 3 сезон оказалось, что убитая – полная тезка Натальи. Кто-то зарезал ее ножом. Из квартиры ничего не пропало, поэтому мотивы убийцы остались неизвестными. Позже Заза узнал, что в тот же день убили еще одну женщину по имени Наталья Дзюбенко. Может ли это быть совпадением? Смотрите в сериале Агенты справедливости 3 сезон 29 серия.

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