Video: Агенти справедливості 3 сезон 29 серія дивитись онлайн - 14.09.2023
У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 29 серія Вадим та Заза серйозно злякалися за життя Наталії. Вони зустрілися на обід, коли Зазі повідомили, що в одній із київських квартир убили жінку на ім’я Наталія Дзюбенко. За описом вона виглядала точно як Наталя, тож Заза та Вадим не роздумуючи поїхали на місце злочину.
У 29 серії серіалу Агенти справедливості 3 сезон виявилося, що вбита – повна тезка Наталії. Хтось зарізав її ножем. З квартири нічого не пропало, тож мотиви вбивці залишилися невідомими. Згодом Заза дізнався, що того ж дня вбили ще одну жінку на ім’я Наталія Дзюбенко. Чи це може бути збігом? Дивитися в серіалі Агенти справедливості 3 сезон 29 серія.
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