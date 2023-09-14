Серія 29 | 14.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 29 серія Вадим та Заза серйозно злякалися за життя Наталії. Вони зустрілися на обід, коли Зазі повідомили, що в одній із київських квартир убили жінку на ім’я Наталія Дзюбенко. За описом вона виглядала точно як Наталя, тож Заза та Вадим не роздумуючи поїхали на місце злочину.

У 29 серії серіалу Агенти справедливості 3 сезон виявилося, що вбита – повна тезка Наталії. Хтось зарізав її ножем. З квартири нічого не пропало, тож мотиви вбивці залишилися невідомими. Згодом Заза дізнався, що того ж дня вбили ще одну жінку на ім’я Наталія Дзюбенко. Чи це може бути збігом? Дивитися в серіалі Агенти справедливості 3 сезон 29 серія.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 3 сезон 28 серія від 13.09.2023