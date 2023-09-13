Серія 28 | 13.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 28 серія від 13.09.2023 Наталія знайшла іноземного клієнта. Анрі прилетів із Франції, щоб знайти свою наречену Анрі познайомився з Лізою в інтернеті через шлюбну агенцію. Вони переписувалися і дзвонили, але ніколи не бачилися. Ліза не мала грошей на квитки, тому Анрі їй усе сплатив. Він також допоміг їй закрити кредит. Ліза просила у Анрі грошей, щоб заплатити своєму колишньому чоловікові. Той допоміг і з цим питанням, бо інакше не підпише дозвіл на виїзд дочки за кордон. Анрі дав грошей, але Ліза так і не прилетіла.

У 28 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Анрі попросив допомогти йому знайти Лізу. Він боїться, що жінка весь цей час обманювала його, а він зовсім не орієнтується в Україні. Це нетипова справа для Вадима та Наталії, але вони погодились допомогти іноземному гостю. Чи знайдуть вони Лізу? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 28 серія від 13.09.2023.

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