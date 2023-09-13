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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 28 серия смотреть онлайн - 13.09.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 28 серия от 13.09.2023. Агенты справедливости 28 серия 3 сезон от 13.09.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 28 | 13.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 28 серия от 13.09.2023 Наталья нашла иностранного клиента. Анри прилетел из Франции, чтобы найти свою невесту Анри познакомился с Лизой в интернете через брачное агентство. Они переписывались и созванивались, но никогда не виделись. У Лизы не было денег на билеты, поэтому Анри ей все оплатил. Он также помог ей закрыть кредит. Лиза просила у Анри денег, чтобы заплатить своему бывшему мужу. Тот требовал у нее денег, иначе не подпишет разрешение на выезд дочери за границу. Анри помог и с этим вопросом, но Лиза так и не прилетела.

В 28 серии сериала Агенты справедливости 2023 Анри попросил помочь ему найти Лизу. Он боится, что женщина все это время его обманывала, а он совсем не ориентируется в Украине. Это нетипичное дело для Вадима и Натальи, но они согласились помочь иностранному гостю. Найдут ли они Лизу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 28 серия от 13.09.2023.

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