Серия 27 | 13.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 27 серия от 13.09.2023 Наталья и Вадим взялись за расследование очень трагического дела. Светлана пришла в агентство, потому что у нее убили дочь. Маленькая Таня не хотела оставаться дома одна, но ее матери нужно было на работу. Она не знала, что больше никогда не увидит свою дочь в живых.

У Светланы в 27 серии сериала Агенты справедливости 2023 была ночная смена в баре. Она работала допоздна и потом еще задержалась, чтобы убрать в зале. Муж Светланы пришел, чтобы помочь ей. Их дочь Таня осталась дома одна. Когда Светлана и ее муж вернулись домой, их дочери нигде не было. Когда Таню наконец-то нашли, девочка была уже мертва. Убитые горем родители не успели отойти от похорон, как случилась еще одна трагедия. Тело Тани похитили из могилы! Но кому это могло понадобиться? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливост 3 сезон 27 серия от 13.09.2023.

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