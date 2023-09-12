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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 26 серия смотреть онлайн - 12.09.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 26 серия от 12.09.2023. Агенты справедливости 26 серия 3 сезон от 12.09.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 26 | 12.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 26 серия от 12.09.2023 Вадим и Наталья согласились взять нетипичное для их агентства дело. Обычно они стараются держаться подальше от семейных разборок, но на этот раз согласились помочь горюющей матери. Дочь клиентки агентства Мария остановилась на ночь в отеле вместе с любовником. Кто-то выпустил в Марию три пули, пока она спала. Работники отеля услышали выстрелы и примчались в номер, но Мария была уже мертва. В номере никого не было, но любовник оставил в комнате один носок.

Мать Марии в 26 серии сериала Агенты справедливости уверена, что в убийстве Марии замешан ее муж. Сергей собирался подать на развод, и он знал, что бракоразводный процесс не будет простым и легким. Мог ли он пойти на убийство? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 26 серия.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 3 сезон 25 серия от 12.09.2023

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