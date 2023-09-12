Серия 25 | 12.09.2023 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 25 серия от 12.09.2023! В этой серии Вадим и Наталья помогали матери, которая потеряла сына. Антону было всего 17 лет, он только недавно поступил в университет. Когда мальчик ушел вечером к друзьям и не вернулся, Тамара сначала не переживала. Она думала, что Антон задержался в гостях, но наутро паренька нашли мертвым. Он умер вследствие удара головой. Полиция пришла к выводу, что это был несчастный случай, но Тамара в это не верит. Женщина считает, что ее сына сгубило проклятье. Антон страшно разозлил маму 15-летней Ани. Аня вместе с Антоном попали в аварию, из-за которого девушка чуть не погибла. Мать Ани Галина проклинала Антона и открыто желала ему смерти. Могли ли она привести свои угрозы в действие? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 25 серия от 12.09.2023.

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