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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 24 серия смотреть онлайн - 11.09.2023

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Серия 24 | 11.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 24 серия Вадим Зорин пытается одновременно наладить личную жизнь и раскрыть дело.

Нина была клиенткой журналистского агентства. Вадим помог ей с расследованием, а девушка захотела его отблагодарить и пригласила в ресторан. Вадиму симпатична Нина, поэтому он согласился на встречу в неформальной обстановке. Ужин пришлось отменить – Нина узнала печальную новость о своей компаньонке и подруге Ольге. Девушку убили, когда она возвращалась домой с работы. Ее коллега Александр своими глазами видел, как неизвестный застрелил Ольгу.

Вадим по просьбе Нины согласился взяться за это дело. Найдет ли он убийцу? И состоится ли ужин? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 24 серия от 11.09.2023.

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