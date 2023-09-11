Серия 23 | 11.09.2023 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 23 серия от 11.09.2023 на СТБ! В этой серии Наталья и Вадим занялись поисками серийного убийцы. Полиция скрывала это дело до последнего. Наталья и Вадим случайно нашли четвертую жертву маньяка, и после этого присоединились к расследованию.

Анжела и ее подруга приходили в агентство в 23 серии сериала Агенты справедливости 2023, но Вадим и Наталья отказали девушкам. Они не занимаются делами, где нужно проследить за неверным мужем. На следующий день им позвонила подруга Анжелы и попросила проверить, как у нее дела. Анжела перестала отвечать на звонки, а дверь в ее квартиру была открыта. Когда Вадим и Наталья зашли в квартиру, оказалось, что девушка мертва. Она была привязана к кровати, а на ее теле были множественные ножевые раны. Кто убийца, и смогут ли его поймать? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 23 серия от 11.09.2023.

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