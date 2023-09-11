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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 23 серія дивитись онлайн - 11.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 23 серія від 11.09.2023. Агенти справедливості 23 серія 3 сезон від 11.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 23 | 11.09.2023 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 23 серія від 11.09.2023 на СТБ! У цій серії Наталія та Вадим зайнялися пошуками серійного вбивці. Поліція приховувала цю справу до останнього. Наталя та Вадим випадково знайшли четверту жертву маніяка і після цього приєдналися до розслідування.

Анжела та її подруга приходили в агентство у 23 серії серіалу Агенти справедливості 2023, але Вадим та Наталя відмовили дівчатам. Вони не займаються справами, де слід простежити за невірним чоловіком. Наступного дня їм зателефонувала подруга Анжели та попросила перевірити, як у неї справи. Анжела перестала відповідати на дзвінки, а двері до її квартири були відчинені. Коли Вадим та Наталя зайшли до квартири, виявилося, що дівчина мертва. Вона була прив’язана до ліжка, а на її тілі були множинні ножові рани. Хто вбивця, і чи зможуть його зловити? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 23 серія від 11.09.2023.

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