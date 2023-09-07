Серія 22 | 07.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 22 серія від 07.09.2023 клієнтом агентства журналістських розслідувань став колишній підозрюваний. Наталя та Вадим розслідували справу про вбивство дружини Павла Молчанова. Чоловік виявився невинним, але під час слідства він поводився з Наталею дуже грубо. А тепер прийшов просити допомоги, бо його друг потрапив у біду!

У 22 серії серіалу Агенти справедливості Павло дізнався, що дружина його друга зникла. Володимир зателефонував Павлові о 5 ранку і попросив терміново приїхати. Володимира не було вдома всю ніч. Коли він повернувся, то виявив вдома безлад, а дружини не було. На всі питання поліції Володимир відмовився відповідати, чим спричинив підозри слідчих. Куди зникла його дружина? І чому він не хоче говорити, де був тієї ночі? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 22 серія від 07.09.2023.

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