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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 21 серія дивитись онлайн - 07.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 21 серія від 07.09.2023. Агенти справедливості 21 серія 3 сезон від 07.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 21 | 07.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 21 серія від 07.09.2023 Наталія стала свідком убивства за незвичайних обставин. Наталка пішла разом з Аллою на тренінг для жінок. Аллу турбує те, що Наталя самотня. Вона впевнена: приватній детективці для щастя не вистачає чоловіка поряд.

У 21 серії серіалу Агенти справедливості 2023 року жінки пішли на тренінг, де дівчат вчать бути спокусливими та бажаними. Тренінг проходив на кораблі, а наприкінці вечора господар судна загинув. Розтин показав, що його отруїли ціаністим калієм. Наталі довелося просити Вадима про допомогу, адже вона стала підозрюваною. Хто вбив господаря корабля на його судні? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 21 серія від 07.09.2023.

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