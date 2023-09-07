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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 3 сезон 21 серия смотреть онлайн - 07.09.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 21 серия от 07.09.2023. Агенты справедливости 21 серия 3 сезон от 07.09.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 21 | 07.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 21 серия от 07.09.2023 Наталья стала свидетельницей убийства при необычных обстоятельствах. Наташа пошла вместе с Аллой на тренинг для женщин. Аллу беспокоит то, что Наташа одинока. Она уверена: частному детективу для счастья не хватает мужчины рядом.

В 21 серии сериала Агенты справедливости 2023 женщины пошли на тренинг, где девушек учат быть соблазнительными и желанными. Тренинг проходил на корабле, а в конце вечера хозяин судна погиб. Вскрытие показало, что его отравили цианистым калием. Наталье пришлось просить Вадима о помощи, ведь она стала подозреваемой. Кто убил хозяина корабля на его судне? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 21 серия от 07.09.2023.

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