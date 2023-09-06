Серия 20 | 06.09.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 20 серия от 06.09.2023 жизнь Зазы оказалась в опасности. У Зазы и Вадима был сильный конфликт. Журналист повел себя необдуманно и едва не подверг опасности и себя, и других участников операции. Вадим решил подарить виски в качестве извинения. Зазе понравился подарок, но они в тот день так и не смогли попробовать дорогой алкогольный напиток.

Заза в 20 серии сериала Агенты справедливости оказался в неприятной ситуации – ему не доставили посылку с подарком для коллеги. Тогда Заза решил передарить виски. У него с именинником Романом тоже был конфликт, так что прийти без подарка Заза никак не мог.

На праздновании дня рождения Романа случилось непредвиденное. Он попробовал виски и практически мгновенно умер. В бутылке был смертельный яд, но кто его мог туда подмешать? Смотрите в сериале Агенты справедливости 3 сезон 20 серия онлайн.

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