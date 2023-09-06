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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 20 серія дивитись онлайн - 06.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 20 серія від 06.09.2023. Агенти справедливості 20 серія 3 сезон від 06.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 20 | 06.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 20 серія від 06.09.2023 життя Зази опинилося в небезпеці. У Зази та Вадима був сильний конфлікт. Журналіст повівся необдумано і ледь не наразив на небезпеку і себе, і інших учасників операції. Вадим вирішив подарувати віскі як вибачення. Зазі сподобався подарунок, але вони того дня так і не змогли скуштувати дорогий алкогольний напій.

Заза у 20 серії серіалу Агенти справедливості опинився у неприємній ситуації – йому не доставили посилку з подарунком для колеги. Тоді Заза вирішив передарувати віскі. У нього з іменинником Романом теж був конфлікт, тож прийти без подарунка Заза ніяк не міг.

На святкуванні дня народження Романа сталося непередбачене. Він скуштував віскі і практично миттєво помер. У пляшці була смертельна отрута, але хто її міг туди підмішати? Дивіться у серіалі Агенти справедливості 3 сезон 20 серія онлайн.

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