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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 19 серія дивитись онлайн - 06.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 19 серія від 06.09.2023. Агенти справедливості 19 серія 3 сезон від 06.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 19 | 06.09.2023 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 19 серія від 06.09.2023 на СТБ! У цій серії Заза запропонував Наталі та Вадиму зайнятися цікавою справою. Анонім зателефонував до поліції та повідомив про те, що знайшов у полі труп. Молодого хлопця застрелили із лука на землі відомого мецената. Андрій Лиховецький прославився не лише як бізнесмен, а й аматор ексцентричних витівок. ЗМІ раз у раз пишуть про нові скандали з його участю.

Наталія та Вадим у 19 серії серіалу Агенти справедливості вирішили поговорити з бізнесменом. Андрія на момент скоєння вбивства був у країні. Він гадки не має, як невідомий міг пробратися на його приватну територію. Чи правду каже бізнесмен? Дивіться у серіалі Агенти справедливості 3 сезон 19 серія від 06.09.2023.

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