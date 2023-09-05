Серія 18 | 05.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 18 серія від 05.09.2023 Наталя взялася за справу, щоб допомогти своїй знайомій Ользі Борисенко. Вони разом працювали у прокуратурі. Ольга відправила за ґрати багато злочинців та встигла нажити ворогів. Ольга завжди була сміливою, тож Наталю здивував наляканий голос колеги.

Ольга в 18 серії серіалу Агенти справедливості 2023 року вирішила звернутися за допомогою журналістського агентства, тому що не хоче оприлюднювати свою справу. Хтось почав залякувати Ольгу. Спочатку хтось пробрався до неї в будинок і залишив одну записку з погрозами, потім підкинув іншу разом із закривавленою блузою. Хто відкрив полювання на слідчу? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 18 серія від 05.09.2023.

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