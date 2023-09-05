Серія 17 | 05.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 17 серія від 05.09.2023 19-річна Мирослава Тарасенко зайшла до кав’ярні. Вона виглядала нездоровою, тож офіціантка запропонувала їй допомогу. Мирослава попросила води, але замовлення не дочекалася. По камерах спостереження видно, що дівчина сама пішла з кав’ярні. Більше вона на зв’язок із близькими не виходила.

У 17 серії серіалу Агенти справедливості мати Мирослави Тетяна просить допомогти з пошуками доньки. Вадим та Наталя поспівчували матері та вирішили приєднатися до розслідування. Тетяна звинувачує у зникненні доньки себе. Вона дуже розлютилася, коли дізналася про вагітність Мирослави. Чи могла дівчина піти з дому сама? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 17 серія від 05.09.2023.

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