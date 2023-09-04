Video: Агенти справедливості 3 сезон 16 серія дивитись онлайн - 04.09.2023
У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 16 серія Вадим та Наталя розслідують справу про напади на інкасаторські машини. Вадим зазначив, що такі пограбування стали тенденцією. Він вирішив дізнатися у колеги-журналіста подробиці. Знайомий Вадима розповів, що йому вдалося розвідати. Грабіжники вели себе так, наче надивилися голлівудських фільмів. Вони використовували дівчину як наживку. Водія автомобіля вбили, а інкасатору та охоронцеві вдалося вижити.
У 16 серії серіалу Агенти справедливості 3 сезони Вадим та Наталя беруться за пошуки злочинців, адже цих нападів було вже багато, і грабіжники не збираються зупинятися. Чи зможуть вони зупинити низку пограбувань? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 16 серія від 04.09.2023.
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