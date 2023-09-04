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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 16 серія дивитись онлайн - 04.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 16 серія від 04.09.2023. Агенти справедливості 16 серія 3 сезон від 04.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 16 | 04.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 16 серія Вадим та Наталя розслідують справу про напади на інкасаторські машини. Вадим зазначив, що такі пограбування стали тенденцією. Він вирішив дізнатися у колеги-журналіста подробиці. Знайомий Вадима розповів, що йому вдалося розвідати. Грабіжники вели себе так, наче надивилися голлівудських фільмів. Вони використовували дівчину як наживку. Водія автомобіля вбили, а інкасатору та охоронцеві вдалося вижити.

У 16 серії серіалу Агенти справедливості 3 сезони Вадим та Наталя беруться за пошуки злочинців, адже цих нападів було вже багато, і грабіжники не збираються зупинятися. Чи зможуть вони зупинити низку пограбувань? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 16 серія від 04.09.2023.

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