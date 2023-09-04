Серія 15 | 04.09.2023 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 15 серія від 04.09.2023! Юра захотів розслідувати справу про загадкові самогубства, і сам мало не опинився в небезпеці. Його зацікавили випадки самогубств, на які поліція не звернула уваги. Усі жертви застрелилися з револьвера. Вони були різної статі та віку, тому ніхто не додумався пов’язати ці випадки. А які схожості виявив Юрко? Дізнайтеся просто зараз!

Юра запропонував Вадиму та Наталі розглянути новий схожий випадок у 15 серії серіалу Агенти справедливості. Чоловік на ім’я Ярослав застрелився із револьвера. Дружина підозрює, що в нього з’явилася коханка, а близький друг каже, що насправді Ярослав приховував не жінку, а тяжку хворобу. Чи була його смерть самогубством? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 15 серія.

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