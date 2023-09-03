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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 3 сезон 14 серія дивитись онлайн - 03.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 3 сезон 14 серія від 03.09.2023. Агенти справедливості 14 серія 3 сезон від 03.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 14 | 03.09.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 14 серія Наталія та Вадим розслідують справу про вбивство чемпіонки з плавання. Катерину Раюшкіну вночі витягли з басейну. У ЗМІ опублікували статтю, що в дівчини стався серцевий напад просто під час тренування. Вона часто тренувалася на самоті, тому поряд не було нікого, аби допомогти.

У 14 серії серіалу Агенти справедливості 3 сезон до офісу агентства прийшла мати Катерини з несподіваною заявою. Вона вважає, що її дочку вбили! Світлана попросила поліцію приховати справжню причину смерті Каті. ЗМІ опублікували версію із серцевим нападом, але насправді Катя захлинулась, бо прийняла велику дозу наркотиків та перестала контролювати своє тіло. Чи міг хтось підмішати наркотики дівчині? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 14 серія.

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